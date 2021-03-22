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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عضو السيادة السوداني يتعهد بمواصلة النضال ضد نظام الإخوان الديكتاتوري

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:26 م
صديق تاور
صديق تاور
أمينة ذكى
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أكد عضو مجلس السيادة السوداني، صديق تاور، اليوم الإثنين، التزام الحكومة بالقصاص لضحايا جريمة إخوانية مر عليها 30 عاما، وجاءت تصريحات تاور خلال كلمته أمام أسر شهداء "28 رمضان"، أو ما يعرف بشهداء "حركة الخلاص الوطني" في منطقة تنقاسي في الولاية الشمالية وفقا لما نقلته وسائل اعلام عربية.

وتابع تاور: "الحكومة الانتقالية ملتزمة بتحقيق العدالة والقصاص ومعاقبة ومحاسبة مرتكبي الجرائم في حق الشهداء الذين مهروا بدمائهم الطاهرة أرض الوطن لنيل الحرية والكرامة والعزة"، وأضاف: "حركة الخلاص الوطني كانت بداية ضربة قوية في مسيرة النضال ضد نظام الإخوان الديكتاتوري وإسقاطه واستعادة مسيرة الديمقراطية وتحقيق السلام والتنمية".

وتابع: حركة الخلاص الوطني "أرادت قطع الطريق لهذه الكارثة (حكم الإخوان) التي أسهمت في انفصال جنوب السودان وتدهور الأوضاع وتغذية الجهوية".

وحول الجريمة الأخواني، فإنه في شهر أبريل عام (1990)، اعتقل تنظيم الإخوان بالسودان 60 ضابطا من القوات المسلحة، بتهمة التآمر للقيام بانقلاب عسكري للإطاحة بالنظام الذي تقوده الجماعة، وفي محاكمة لم تستمر ساعة واحدة، صدر الحكم بإعدام (28) من الضباط رميا بالرصاص، ونفذ الحكم سريعا ودفنت الجثث.

وكان هؤلاء الضباط نواة حركة للخلاص من تنظيم الإخوان الإرهابي قبل تمكنه من البلاد، لكنها لم تنجح.

وبعد 29 عاما من الواقعة، تمكنت أسر الضحايا من معرفة مكان دفنهم الذي تكتمت عليه السلطات الأمنية،وتنشط النيابة السودانية في تحقيقات مكثفة مع رموز نظام الإخوان البائد حول إعدام الضباط، وهي الجريمة التي شغلت الرأي العام المحلي لـ30 عامًا.

يأتي هذا فيما تواصل الحكومة السودانية نجاحاتها في دعم اقتصادها وتفكيك مصادر تمويل العناصر الإرهابية، حيث أعلنت لجنة إزالة التمكين مصادرة واسترداد عدد من الشركات والعقارات والأصول الضخمة التي منحها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير لمجموعات وشخصيات تابعة لتنظيم الإخوان والموالين له.

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