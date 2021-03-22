رفع معدلات جودة الرعاية بمستشفى أورام الأقصر

كشف الدكتور هانى حسين مدير عام مستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، عن الاهتمام بصورة كبيرة بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى الذين يتلقون العلاج على مدار الساعة داخلها، حيث أنها هي مستوى القيمة والاهتمام الذي يقدمه أي مصدر من مصادر الرعاية الصحية تبعًا لما تحدده بعض الإجراءات.وأضاف مدير المستشفى، أن الجودة في أي مجال هو عبارة عن تقييم ما إذا كان شيء ما جيدًا بشكل كاف وإذا كان ملائمًا للغرض منه، حيث إن الهدف من الرعاية الصحية هو تقديم الموارد الطبية عالية الجودة إلى جميع من يحتاجها، وذلك من أجل ضمان جودة جيدة للحياة، ومعالجة الأمراض حيثما أمكن، وإمداد متوسط العمر المتوقع وما إلى ذلك.وأضاف مدير عام مستشفى شفاء الأورمان، أنه ينتج عن تدني جودة الرعاية ما بين 7.5 و4.8 ملايين حالة وفاة سنويًا في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط مما يمثل 15 %من مجموع حالات الوفاة في هذه البلدان، كما أنه يُصاب مريض واحد كل 10 مرضى بأذى أثناء تلقي الرعاية في المستشفى.وتابع: ويمكن أن يُصاب 7 مرضى كل 100 مريض يدخل المستشفى بعدوى مرتبطة بالرعاية الصحية في البلدان المرتفعة الدخل، وتنجم عن تدني جودة الرعاية تكاليف تتراوح بين 4.1 و6.1 تريليون دولار أمريكي سنويًا من حيث الخسائر المتكبدة في اإلنتاجية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.وأكد الدكتور هانى حسين، أن هناك مبادئ لتحسين الجودة في نظام الرعاية الصحية من أهمها، "التركيز على المريض" فالمفهوم الرئيسي وراء تحسين الجودة في الرعاية الصحية هو الحصول على احتياجات المريض وتوقعاته، ويتم ذلك بالتأكيد علي: (سلامة المريض وإشراك المريض وتوفير الرعاية المبنية على الأدلة والتواصل الفعال بين الفريق الطبي، محو الأمية الصحية للمرضى)، كما تشمل المبادئ "التركيز على استخدام البيانات" حيث انها هي حجر الزاوية في تحسين الجودة فهي تصف كيفية عمل الأنظمة الحالية، وتتتبع التغييرات، وتتيح المقارنة والرصد من أجل التحسينات المستدامة.وأوضح أنه تقوم إدارة الجودة داخل مستشفي شفاء الأورمان بعمل الآتى:- (تطوير سياسات وتعليمات العمل بالإشتراك مع الأقسام المعنية - وضع ومتابعة مؤشرات الآداء للأقسام والمساعدة في اتخاذ القرارات بناء علي البيانات - متابعة المشكلات الخاصة برعاية المرضي وضع اطار وتعليمات لعدم تكرارها - التنسيق من اجل الحصول علي شهادات الإعتماد المختلفة للمستشفي (المستشفي حاصلة علي شهادات الأيزو للجودة والسلامة والصحة المهنية والبيئة - وكذلك شهادة التسجيل في هيئة الإعتماد والرقابة الصحية)، المرور اليومي علي االقسام والتاكد من تطبيق السياسات وتعليمات العمل بما يخدم سلامة وأمن المريض.من جانبه، قال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إنه منذ اليوم الأول لإنشاء مستشفي شفاء الأورمان قد تم وضع جودة الخدمات الطبية أساسًا من أساسيات العمل، ومحور من أهم محاور تقديم الخدمة الطبية، فليس الهدف هو تقديم خدمة طبية فقط ولكن تقديم خدمة طبية باعلي جودة عالمية لخدمة مرضي الأورام بصعيد مصر.