سفير الكويت بالصين: علاقتنا مع بكين في تطور مستمر

أكد سفیر دولة الکویت لدى الصين سمیح جوهر حیات الیوم الاثنین، أن العلاقات الكويتية - الصینیة في تطور مستمر وتسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز الشراكة الاستراتیجیة المرجوة في العديد من المجالات الأصعدة.وقال حیات - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكویتیة (كونا) بمناسبة الذكرى السنویة ال50 لتأسیس العلاقات الدبلوماسية بین البلدين - إن ھذه العلاقات الثنائیة تتميز بروح عالية من المسؤولية والصداقة التاریخیة والعميقة على كافة الأصعدة، مشيرا إلى مرور أكثر من خمسة عقود على تأسيس ھذه العلاقات.وأوضح أن مسیرة العلاقات الكویتیة - الصینیة شھدت فتح آفاق واسعة نحو تعزیز عملیة التنمیة والبناء في البلدین وتمكین قیادتیھما وحكومتیھما من تحقیق الإنجازات المبنیة على علاقات ثنائیة قویة ومستقرة أساسھا الاحترام المتبادل والمساواة وزیادة المنفعة المتبادلة وغیرھا من القواعد والممارسات الدولیة الرفیعة المستوى.وأشار إلى وجود تمثیل كویتي "مھم وحیوي" كذلك في الصین منھا: المكتب العسكري الكویتي والمكتب التمثیلي لمؤسسة البترول الكویتیة في بكین ومكتب الاستثمار الكویتي في (شنغھاي) ومكتب وكالة الأنباء الكویتیة (كونا) في بكین.