تجديد حبس المتهم بقتل جاره في حلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان الجزئية، اليوم الاثنين، حبس المتهم بقتل جاره في حلوان، بسبب «سبت بلكونة»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.وتلقى النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر العمالي، مفادها استقبال جثة المواطن "مصطفى محمد"، 30 سنة، موظف بشركة برمجيات، مصاب بطعنة نافذة في القلب، وبالانتقال والفحص تبين قيام "محمد جمال"، وشهرته قلبظ، 23 سنة، عاطل، والمقيم بنفس العقار الذي يقطن به المتوفي بالطابق الرابع، بقتله على إثر الواقعة المشار إليها.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم الذي لاذا بالفرار عقب ارتكاب الجريمة؛ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.