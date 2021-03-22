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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية ترفع جاهزية الاستعداد للتصدي للعمليات الإرهابية وتحقيق الأمن

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:24 م
السعودية
السعودية
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أكدت الصحف السعودية الصادرة اليوم الاثنين أن القطاعات العسكرية بالمملكة تستعد، لرفع الجاهزية والاستعداد لجميع الوحدات المشاركة للتصدي للعمليات الإرهابية على المنشآت البترولية، وتحقيق أمن وسلامة المنشآت الحيوية.

وتحت عنوان "الجاهزية العالية " شددت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها، على أن أمن الدولة السعودي، ووزارة الطاقة ممثلة بشركة أرامكو السعودية، على الاستعداد لأعلى مستويات الكفاءة والجاهزية بأحدث المنظومات العسكرية، للدفاع عن المقدسات وعن المملكة بمكانتها وموقعها الاستراتيجي وحماية مقدراتها ومكتسباتها، في الوقت الذي تضطلع فيه المملكة بمسؤولياتها العربية الرئيسية، في الدفاع عن الأمن القومي العربي الذي يتعرض لمخاطر جمة بفعل أطماع إقليميه، تتمثل في المخطط الإرهابي الإيراني الحوثي الذي يستهدف استقرار الدول العربية وإمدادات الطاقة العالمية.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة السعودية تواصل مناوراتها وتمارينها البحرية والجوية المشتركة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وأيضا مناورات التمرين المشترك "التصدي 4" الذي تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية بمشاركة وحدات من الأسطول الشرقي، ووزارة الداخلية ممثلة بحرس الحدود بالمنطقة الشرقية.

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