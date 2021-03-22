الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخلفات في نجع حمادي

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، اليوم الاثنين، على حريق محدود في مخلفات بمنطقة نجع إبراهيم بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد نشوب نيران محدودة، وذلك في مخلفات بالقرب من منطقة نجع إبراهيم، بمدينة نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.فيما قد تمكنت قوة الحماية بقيادة الرائد رامي إيهاب، من السيطرة على النيران المحدودة، وحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.