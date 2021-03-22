الإمارات تطلق استراتيجية صناعية جديدة للنمو الاقتصادي المستدام

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، إطلاق استراتيجية صناعية جديدة للدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من ١٣٣ إلى ٣٠٠ مليار درهم خلال العشرة أعوام القادمة بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.وقال نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن "تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي ومكانتنا العالمية ومستقبل أجيالنا".وأضاف في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "هدفنا من الاسترتيجية دعم تأسيس ١٣٥٠٠ شركة صناعية خلال السنوات القادمة.. كما تتضمن الاستراتيجية زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي من ٢١ مليار إلى ٥٧ مليار درهم خلال السنوات القادمة".وتابع: "كما أطلقنا اليوم أيضًا الهوية الصناعية لدولة الإمارات المستمدة من هويتها الإعلامية.. وذلك بهدف دعم منتجاتنا الوطنية.. وتعزيز تسويقها عالميًا.. وترسيخ تنافسيتها صناعيًا".من جانبه، قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات، تضع برنامجًا وطنيًا شاملًا للنمو الاقتصادي المستدام، مؤكدًا: "لدينا ركائز صلبة للانطلاق نحو مرحلة جديدة أقوى وأكثر تنوعًا".وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "ثقتنا كبيرة بتكاتف جهود مؤسساتنا الحكومية والخاصة وتكاملها لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في الصناعات الإماراتية المتقدمة وريادتها".