«خراب ديار».. أغرب طقوس الزواج في قري مصر

تعد تكاليف الزواج المبالغ فيها من أكثر التحديات التى تواجه الشباب خاصة مع الوضع الاقتصاد المتردي وارتفاع الاسعار، واقتصر الكثيرون المبالغة فى تكاليف الزواج على " النيش" وأطقم الفضة والصيني التى تزينه، ولايستطيع أحد الاقتراب منها طوال حياة العروسين، ولكن في الريف الأوضاع مختلفة، فهناك تكاليف تفوق تجهيز الشقه بآلاف الجنيهات يدفعها أهل العروسة فيما يعرف بعشاء العريس والصبحية.وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، إلى تكاليف الزواج في ريف مصر والتي تسببت في سجن الكثير من العائلات، اللاتي اضطررن إلى شراء احتياجات العرس بالدين، الدستور في السطور التالية عرضت قصص من بعض القرى التي تبالغ في مصاريف العرس.قبل إتمام الخطبة بيومين أو ثلاثة يذهب مجموعة من النساء إلى أهل العريس محملين بعشرات الكيلوجرامات من الارز والمكرونة وجميع أنواع الطيور من دواجن وبط ورومي إلى أهل العريس، ويطلق علي هذه الزيارة "عشاء العريس"، ويصاحب هذا الوفد من أهل العروسة زغارييد ومباركات من الأهل والجيران الذين يخرجوا لزفة "العشاء " وللفرجة أيضا على أحجام وكميات الطعام "، والتى كلما كثرت أحجامها يعد شرف لأهل العروسة، ويظل أهل القرية يتبادلوا أخبار "عشاء العريس " أو " حلة الاتفاق " الذي أرسلته جارتهم إلى أسابيع وقد تصل إلى شهور إذا احتوي علي رؤؤس ماشية أو كميات طعام مُبالغ فيها.وقالت سعاد أبو العنين من إحدي قري محافظة الدقهلية، يرسل أهل العروسة عشاء العريس إلى أهل العريس ثلاث مرات مرة قبل الخطوبة ومرة أخري قبل الدخلة، والمرة الثالثة بعد الدخلة بيوم واحد وتسمي " الصبحية ".واستطردت؛ تنقسم هدايا الدخلة فى محافظات الدلتا إلى 3 أقسام جزء منه يذهب قبل الفرح بيوم واحد والتى تذهب إلى أهل العريس وتضم نفس مكونات " عشاء العريس"، بالإضافة إلى 5 أطقم ملابس داخلية للعريس كهدية قابله للزيادة حسب الحالة المادية لأهل العروسة.كما يرسل أهل العروسة يوم الفرح أصناف عديد من الأكلات المطبوخة منها ديك رومي وبط وحمام، بالإضافة إلى بعض الصواني وكراتين العصائر إلى شقه العريس ليتناولها هو وعروسته فى أول يوم لهما معا فى شقه الزوجيه، واليوم الذي يلي الفرح يرسل أهل العروسة عشرات الكيلوجرامات من الحبوب والبقليات وجميع أصناف المكرونة ولحوم ودواجن تسمى خزين الطعام للعروسيين حتى لايضطرا لشراء أى مستلزمات للمعيشة طوال عام كامل بعد الزواج.وتعد هذه الهدايا التى يراها البعض مبالغ فيها، طقوس تخص فقط القري التى يعيش أهلها فى المستوى المتوسط ومحدودي الدخل أما القري التى يتميز أهلها بإرتفاع دخلهم المادى فتكون هداياهم أكثر فخامة.يى قرية ميت العامل التابعة لمحافظة الدقهلية، والتي يعيش أغلب شبابها فى فرنسا ترسل العروسة " تك تك " الذي يصل سعره إلى أكثر من 30 ألف جنيه مع عشاء العريس هدية لأهله بالاضافة إلى بعض الاجهزة الكهربائية من ثلاجة وتليفزيون وبوتاجاز، وقالت سحر محمد إحدى سيدات القرية إن أغلب العرسان فى القرية يعيشون فى فرنسا وحالتهم المادية ميسورة، ولابد أن يكون " عشاء العريس" مناسب لهم حتى لايقللوا من قيمة العروسة وأهلها.وفى قرية " فيشه" في محافظة الدقهلية، قال وائل السوداني إن عدد رؤؤس الطيور التى تذهب إلى العريس فى "العشاء" هام جدا عند جميع العائلات، ولابد ألا تقل عدد الرؤؤس التى يرسلها أهل العروسة عن 100 رأس من الدواجن أو البط أوالرومي، لكنها قابله للزيادة.وقالت مي نعيم إحدي سيدات قرية "كفرشبراوي " من تقاليد القرية ارسال " ديب فريزر وتلاجة "لوالدة العريس هدية فى "الصبحية " بالإضافة إلى إرسال "شوال" من المكرونة والارز و5 أقفاص من الفاكهه لوالدة العريس كهدية غير الهدايا التى يتم ارسالها إلى العريس والعروسة والتى تصل تكلفتها إلى 50 ألف جنيه تقريبا.وأضافت سهر مصطفى من سكان مدينة أجا دقهلية، أن العروسة ترسل هدايا لأهل العريس أخواته البنات والرجال وحماتها وتتكون هذه الهدايا من أطقم سرير وفوط وملابس كهدية للصبحية، كما ترسل والدة العروس هدايا لحماة ابنتها مكونة من بعض أنواع الطيور منها الديك الرومي والبط وبعض أنواع الفاكهه والأرز والشعيرية والبقوليات، ولايجوز أن تقل عن 20 كيلو لكل منهم.أما فى الصعيد يُعرف عشاء العريس ب" الوسويسة " والتى يتم فيها إرسال خروف إلى أهل العريس قبل الفرح بأيام قليله بالإضافة إلى بعض الحبوب والبقوليات والخضروات والفاكهه، وتختلف قيمة " الوسويسة فى قري الصعيد اختلاف شاسع من عائلة لأخري نظرا للفوارق المادية الكبيرة بينهما،بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر بينهم.ورغم زيادة الأسعار التي شهدتها الاسواق المصرية منذ شهور عديدة إلا أن ذلك لم يؤثر على حجم هذه الهدايا فقد يضطر أهل العروسة إلى عمل جمعية أو اقتراض الاموال من أقاربهم وجيرانهم لتوفير هدايا العريس كما تقول تقاليد البلد حتى لاتكون ابنتهم أقل من غيرها من بنات البلد وحتى يرضوا غرورهم أمام جيرانهم فى القرية.