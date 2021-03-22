عالمة بريطانية: يمكن الاستمرار في ارتداء الأقنعة والالتزام بالتباعد الاجتماعي «لسنوات»

كشفت عالمة باررزة في مجال الأوبئة في المملكة المتحدة أنه يمكن اتباع تدابير التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه "لسنوات".وقالت ماري رامزي رئيسة قسم التحصين في هيئة الصحة العامة في إنجلترا -في تصريحات نقلتها صحيفة الإندبندنت البريطانية في موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين- "لقد اعتاد الناس على تلك القيود منخفضة المستوى الآن، ويمكن للناس التعايش معها، ولا يزال بإمكان الاقتصاد الاستمرار في ظل تلك القيود الأقل صرامة".وحذرت من أن الحكومة يتعين أن تبحث في الأمر بعناية شديدة قبل رفع أي قيود، مشيرة إلى أن عودة الأحداث التي تضم الكثير من المتفرجين تتطلب مراقبة دقيقة وتعليمات واضحة بشأن الكيفية التي يمكن بها بقاء في أمان.وأضافت "لذلك أعتقد بالتأكيد لبضع سنوات على الأقل حتى يتم تطعيم أجزاء أخرى من العالم جيدا مثلما تم تطعيمنا ولحين انخفاض الأرقام في كل مكان، سنكون وقئذ قادرين على العودة تدريجيا إلى وضع طبيعي أكثر".وأوضحت الصحيفة من جانبها أن نصف جميع البالغين في المملكة المتحدة تلقوا الآن جرعتهم الأولى من لقاح كوفيد-19، حيث سجل يوم الجمعة الماضي رقما قياسيا لأكبر عدد من الجرعات التي يتم إعطاؤها في يوم واحد، يذكر أنه تم إعطاء 711 ألفا و156 جرعة أولى وثانية للجمهور في المملكة.