انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي الأول لأطفال أهل مصر بالعاصمة

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، أولى فعاليات الملتقى الثقافي الأول لأطفال "أهل مصر" من أبناء المحافظات الحدودية، حيث بدأت الفعاليات باستقبال الأطفال بقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى ومشاركتهم فى الورش الفنية والإبداعية وخبراتهم الفنية التي اكتسبوها خلال مشاركتهم ضمن أسابيع الدمج الثقافي والتي نفذت على مدار ثلاث سنوات بدءًا من أكتوبر ٢٠١٨.بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة، أقيم حفل الافتتاح على مسرح مركز الجيزة الثقافي، وبدأت فعاليات الحفل بتفقد معرضا لتدشين نتاج ورش الأسابيع الثقافية التي تم تنفيذها سابقًا، تلاها كلمة لرئيس الهيئة أعرب خلالها عن سعادته بافتتاح الملتقى الثقافي الأول للأطفال بعد تنفيذ عدد كبير من الأسابيع الثقافية، وبحضور الأطفال من كافة المناطق الحدودية للحصول على خدمة ثقافية وتعلم مهارات فنية مختلفة، وذلك تحقيقا للعدالة الثقافية، التى أصبحت واقع حقيقي يتحقق داخل ربوع مصر وفقا لما تحرص عليه الدولة، ثم وجه الشكر لكل من رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ومدير عام ثقافة الطفل لجهودهم فى نجاح ذلك المشروع، كما تمنى نجاح الملتقى وحث الأطفال على الحصول على أكبر قدر من الاستفادة وتطبيقها فى قصور الثقافة بعد عودتهم لبلادهم.أعقب ذلك عرض أوبريت مسرحي بعنوان "أهل مصر" تأليف وإخراج عمرو حمزة، ألحان رأفت موريس، ديكور مصطفى إسماعيل، يعد الملتقى التجربة الأولى لاجتماع أطفال أهل مصر من المحافظات الحدودية على أرض القاهرة، لتحقيق تبادل ثقافى بينهم بمختلف عاداتهم وتقاليدهم، حيث يشارك بالملتقى ١٨٠ طفل وطفلة من الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، الشلاتين وحلايب وأبو رماد، مع أطفال القاهرة.جدير بالذكر إقامة العديد من الورش الفنية وتنفيذ ورش مسرح بشرى وتجربة مسرح أسود، بالإضافة لورش فنية وثقافية في مجالات الجلد، الإكسسوارات، كلينكان، اصنع كتابك، منسوجات تراثية، أركيت، رسم على الأكريليك، وحدات إضاءة بالخرز، لوحات وبراويز من الحبال، وورشة ثقافية لعمل مطوية بعنوان "سيدات أثرن في تاريخ مصر"، كما يتضمن الملتقى عددًا من الزيارات الميدانية التثقيفية التي تتخللها ورش حكى توعوية لترسيخ الهوية والمواطنة وتعزيز ثقافة التفكير لدى الطفل ومساعدته على تقبل الآخر باختلاف أجناسه ومعتقداته، وتشمل الزيارات بانوراما أكتوبر، قصر عابدين، متحف جاير أندرسون، الحديقة الدولية، حديقة الحيوان وحضور عرض مسرحي.