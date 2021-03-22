80 وفاة و7357 إصابة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين، تسجيل 80 حالة وفاة و7357 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و808 آلاف حالة.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع ليصل إلى 61877.وذكرت أن 3861 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و549 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).