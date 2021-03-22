عواطف عبد الرحمن تناقش قضايا المرأة في دار الكتب

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ندوة بعنوان: " المرأة المصرية: قضايا الحاضر وتطلعات المستقبل".تقام الندوة في الحادية عشر من صباح غدًا الثلاثاء ٢٣ مارس ٢٠٢١ في مقر دار الكتب بكورنيش النيل وتديرها الدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.ويتحدث في الندوة كل من: الدكتورة نسرين عبد العزيز أستاذ مساعد بأكاديمية الشروق والدكتور رامي عطا أستاذ مساعد الصحافة بأكاديمية الشروق.«عواطف عبد الرحمن»، ابنة قرية الزرابي بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط والدها كان يشغل منصب عمدة القرية تعلمت بالقرية وحصلت على المركز الأول على مستوي الجمهورية في التعليم الابتدائي ثم انتقلت للتعليم الإعدادي بمحافظة أسيوط فحصلت على المركز الأول على مستوي الجمهورية، وأنتقلت للتعليم الثانوي بالقاهرة لعدم توافره بالصعيد آنذاك فحصلت على المركز الأول على مستوى القاهرة.درست بقسم الصحافة بكلية الآداب بجامعة القاهرة وتخرجت بتفوق عام 1960م فرشحها أستاذها خليل صابات للعمل كصحفية في القسم السياسي بجريدة الأهرام (1960-1964) ومجلة السياسة الدولية ثم محررة بجريدة الأهرام الاقتصادي (1968-1972).تفوقت في العمل الصحفي وأجرت أكثر من مائة وخمسون حوارا مع سفراء العالم الثالث، حصلت على الماجستير في موضوع صحافة الثورة الجزائرية عام 1968م والدكتوراه في الإعلام عام 1975م ثم تدرجت بكلية الإعلام بجامعة القاهرة.