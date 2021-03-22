إنقاذ سيدة من الغرق فى دمياط

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن دمياط، في إنقاذ سيدة سقطت في نهر النيل بدمياط، حيث فوجئ الأهالي بسقوط سيدة في نهر النيل وكادت أن تلقى مصرعها غرقا.وتجمهر الأهالي في محاولة لإنقاذ السيدة وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الواقعة، وإخراج السيدة ونقلها إلى مستشفى دمياط التخصصي عبر سيارات الإسعاف لتلقي العلاج. وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة.