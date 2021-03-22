حملات مكثفة لاستكمال أعمال الصيانة الدورية لكشافات الإنارة بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عدد من حملات صيانة أعمدة الإنارة والكشافات، بجانب حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة بالأحياء والقرى، تم خلالها صيانة وإنارة الكشافات بالطريق العام من قرية سوادة وحتى زاوية سلطان وقرى دمشير وصفط الخمار ورفع 20 طن مخلفات بحي وسط المدينة.وقال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا إنه في ضوء متابعة الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة من خلال تكثيف حملات النظافة والإنارة بقرى وأحياء المنيا، قام قسم الانارة بنزلة حسين بصيانة وإنارة الكشافات على الطريق العام من قرية سوادة حتى قرية زاوية سلطان، وفى ذات السياق استمرت أعمال الانارة بقرية دمشير وقرية صفط الخمار.وأضاف رئيس المركز أنه تم مواصلة أعمال الصيانة بقرية بني محمد سلطان بصيانة الكشافات بطريق بني مهدى وقرية المطاهرة البحرية وتم تعديل خط إنارة الشوارع بقرية دوار شعراوي وإصلاح وصيانة كشافات بمدرسة بني مهدى لتيسير حركة المواطنين والحفاظ على سلامتهم من الأخطار والحوادث.وأشار رئيس المركز إلى أن قسم البيئة التابع لحي وسط المدينة قام بمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بنطاق الحي، حيث تم رفع 20 طنا من المخلفات والأتربة من على جانبي الطريق ومن نقاط التجمع وتفريغ صناديق القمامة أولا بأول للحفاظ على صحة المواطنين واضافة منظر جمالي للمدينة.