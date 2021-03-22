إحالة رئيس مجلس إدارة «بسمة للإيواء» السابق للجنايات

قررت النيابة العامة بمحافظة الشرقية، إحالة رئيس مجلس إدارة دار بسمة للإيواء السابق، و4 آخرين لمحكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على 2 مليون و170 ألف جنيه من أموال صندوق الدار.وكانت النيابة العامة وجهت لكل من "محمود.أ.ح" سنة، طالب بكلية الهندسة، ورئيس مجلس إدارة بسمة للإيواء سابقا، و"محمود.أ.ع"، 26 سنة طالب، ومقيم بقرية انشاص البصل، سكرتير مجلس إدارة جمعية بسمة للإيواء، و"محمد.س.م" 26 سنة معهد فنى صحى ومقيم قرية انشاص البصل، أمين صندوق جمعية بسمة للإيواء، و"محمد.ا.ح" 26 سنة بكالريوس تجارة، و"سوزان.ر.ا"، 58 سنة موظفة بجمعية بسمة للإيواء، "جميعهم هاربين" تهمة استغلال مواقعهم كموظفين عامين وأعضاء مجلس إدارة جمعية بسمة الخيرية للإيواء، واستولوا على 2 مليون و170.416 جنيه، قيمة أمانة الصندوق لأنفسهم حسبما تبين من التحقيقات.وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، وضبط وإحضار المتهمين على ذمة المحاكمة وإرفاق صحف الحالة الجنائية للمتهمين.