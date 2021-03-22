النيابة تتبع خط سير متهمة تنكرت لخطف طفل بمستشفى أبو الريش

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الأثنين، ضبط وإحضار سيدة تنكرت في زي ممرضة وخطفت طفل من والدته بحجة توقيع الكشف الطبي عليه، وقررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة؛ لتتبع خط سير الطفلة والمتهمة، وتحديد هويتها.أقدمت سيدة على خطف طفل من والدته، التي ذهبت للكشف عليه، حيث تنكرت السيدة في زي ممرضة مرتدية بالطو أبيض وكمامة، وأخذت الطفل من والدته بحجة إجراء جلسة أكسجين، ولاذت بالفرار عقب قيام والدته بالذهاب لإنهاء بعض الأوراق، بمستشفى أبو الريش.تلقى رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من ربة منزل تدعى منى كمال، مقيمة بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مفاده تعرضها لواقعة خطف طفلها على يد سيدة تنكرت في زي ممرضة داخل مستشفى أبو الريش.وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من صحتها وضبط المتهمة.وجار تحرير محضر بالواقعة.