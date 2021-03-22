2412 إصابة بفيروس كورونا في النمسا

أعلنت النمسا اليوم الاثنين، تسجيل 2412 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) لتصل عدد الحالات المسجلة الى 516565 إصابة.وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان على موقعها الالكتروني انه تعافى من الفيروس حتى الان أكثر من 475 الف مصاب في حين وصل عدد الوفيات المسجلة بسبب الفيروس إلى 9089.وقررت الحكومة النمساوية اخيرا تمديد القيود الحالية المفروضة على القادمين إلى البلاد حتى 31 مايو المقبل وذلك في إطار مواجهة انتشار الفيروس التاجي فضلا عن أنها تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة الفيروس.