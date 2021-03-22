حالتا وفاة و656 إصابة بكورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الاثنين، تسجيل حالتي بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 502 إضافة إلى تسجيل 656 إصابة جديدة.وقالت الوزارة في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن الإصابات الجديدة بينها 220 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 405 حالات لمخالطي المصابين و31 حالة قادمة من الخارج.وأوضحت ان العدد الاجمالي للحالات المتعافية بلغ 128434 حتى الان بعد تسجيل 628 حالة.