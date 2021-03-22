بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 8ر20 نقطة ليبلغ مستوى 19ر5826 نقطة بنسبة صعود بلغت 36ر0 في المئة. وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر237 مليون سهم تمت عبر 9184 صفقة نقدية بقيمة 6ر41 مليون دينار (نحو 12ر133 مليون دولار).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 02ر27 نقطة ليبلغ مستوى 68ر4714 نقطة بنسبة صعود بلغت 58ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 01ر137 مليون سهم تمت عبر 4876 صفقة نقدية بقيمة 14ر12 مليون دينار (نحو 8ر38 مليون دولار).وارتفع مؤشر السوق الأول 5ر18 نقطة ليبلغ مستوى 16ر6385 نقطة بنسبة صعود بلغت 29ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر100 مليون سهم تمت عبر 4308 صفقات بقيمة 4ر29 مليون دينار (نحو 08ر94 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 9ر57 نقطة ليبلغ مستوى 22ر4926 نقطة بنسبة صعود بلغت 19ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 003ر112 مليون سهم تمت عبر 3622 صفقة نقدية بقيمة 21ر10 مليون دينار (نحو 6ر32 مليون دولار).وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (سنام) و(استهلاكية) و(السورية) و(المعدات) أما شركات (بيتك) و(عقارات ك) و(وطني) و(خليج ب) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (الراي) و(شارقة أ) و(ياكو) و(الأنظمة) الأكثر انخفاضا.