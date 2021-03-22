رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:12 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
وكالات
طباعة
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 8ر20 نقطة ليبلغ مستوى 19ر5826 نقطة بنسبة صعود بلغت 36ر0 في المئة. وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر237 مليون سهم تمت عبر 9184 صفقة نقدية بقيمة 6ر41 مليون دينار (نحو 12ر133 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 02ر27 نقطة ليبلغ مستوى 68ر4714 نقطة بنسبة صعود بلغت 58ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 01ر137 مليون سهم تمت عبر 4876 صفقة نقدية بقيمة 14ر12 مليون دينار (نحو 8ر38 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 5ر18 نقطة ليبلغ مستوى 16ر6385 نقطة بنسبة صعود بلغت 29ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر100 مليون سهم تمت عبر 4308 صفقات بقيمة 4ر29 مليون دينار (نحو 08ر94 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 9ر57 نقطة ليبلغ مستوى 22ر4926 نقطة بنسبة صعود بلغت 19ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 003ر112 مليون سهم تمت عبر 3622 صفقة نقدية بقيمة 21ر10 مليون دينار (نحو 6ر32 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (سنام) و(استهلاكية) و(السورية) و(المعدات) أما شركات (بيتك) و(عقارات ك) و(وطني) و(خليج ب) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (الراي) و(شارقة أ) و(ياكو) و(الأنظمة) الأكثر انخفاضا.

موضوعات متعلقة

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي اليوم

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس


الصور

image description

طالب يبتكر فكرة لعلاج مرض السكر بفطر عش الغراب

image description

جامعة أسيوط: 25 إصابة بكورونا داخل المستشفيات الجامعية

image description

«الرياح» تُسقط عمود إنارة في دمياط

image description

تسوية وتمهيد الشوارع بعد توصيل المرافق بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بعرب العوامر

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي للترم الأول بكود الطالب اليوم 2021

الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي بكود الطالب

رابط وخطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي 2021 فور ظهورها

حقيقة منشور إلزام طلاب «الثانوية» بتسليم «التابلت» للوزارة عقب نجاحهم

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تايوان تبحث خطة محتملة لتقنين المياه

«كورونا» يهز ثقة الألمان في الحكومة

اليوم.. أستراليا تجلي الآلاف مع مواجهة سيدني أعنف فيضانات منذ 60 عاما

65 % من اليابانيين يرون أن برامج تلقيح كورونا تسير ببطء

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

مد باب التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير حتى 5 أبريل

عواطف عبد الرحمن تناقش قضايا المرأة في دار الكتب

بعد نجاحه في قنا.. مسرح المواجهة والتجوال ينتقل إلى قرى سوهاج

زاهي حواس أستاذا زائرا بـ«آثار عين شمس»