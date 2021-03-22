حبس سائق دهس طفلة أثناء عبور الطريق بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأثنين، حبس سائق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بدهس طفلة أثناء عبورها الطريق بمنطقة كفر العلو.كانت مدينة حلوان، واقعة مأساوية بعدم أقدم سائق سيارة ميكروباص "راما"، على دهس طفل حال عبوره الطريق بمنطقة كفر العلو، ما أسفر عن إصابته بتهشم في الجمجمة وتم نقله للمستشفي العام في حالة خطرة، كما تحفظت قوات الأمن على السائق المتسبب في الحادث.ورد بلاغ للعقيد أحمد شربيني، مأمور قسم شرطة حلوان، مفاده وقوع حادث سير بمنطقة كفر العلو، وبالانتقال والفحص تبين إصابة الطفل "محمد إيهاب عبد"، 11 سنة، على يد سائق سيارة ميكروباص "راما"، يدعي "رمضان شعبان الكومى"، ومقيم بذات المنطقة محل الحادث.وبعمل التحريات تبين ان السائق كان يقود بسرعة عالية للتشاجر مع سائق آخر يقود بجواره وقام بالاصطدام بالضحية ولم يتمكن من التحكم بعجلة القيادة فور مشاهدة الطفل حال عبوره الطريق.وألقت مباحث قسم شرطة حلوان القبض على السائق المتسبب في الحادث.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.