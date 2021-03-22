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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

علي زهرة ينتهي من سيناريو مسلسل الأطفال «فتفوتة سكر»

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:11 م
علي زهرة
علي زهرة
دعاء عبد المقصود
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انتهى السيناريست علي زهرة من كتابة سيناريو مسلسل الرسوم المتحركة "فتفوتة سكر" المكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل "فتفوتة سكر" تدور أحداثه حول شخصية "فتفوتة" التي تخوض مغامرات مختلفة في كل حلقة، فهي تعيش في برطمان من السكر الأبيض بجانب أسرتها وأصدقائها الذين تفاجئ باختفائهم واحد تلو الآخر، لتكتشف مصيرها وهو الذوبان على يد صاحبة المنزل الذي يتواجد به برطمان السكر، وتحاول "فتفوتة" الهروب هي وأصدقائها من البرطمان إلى مكان آمن.

ويعقد علي زهرة خلال الفترة الحالية جلسات عمل مع المخرج علي صالح للاستقرار على الفنانين المرشحين لبطولة مسلسل "فتفوتة سكر".

وتجري حاليا مفاوضات مع عدد من الفنانات الشابات لتجسيد الأداء الصوتي لشخصية "فتفوتة" بطلة العمل، وسيتم الإعلان عن الأبطال خلال الفترة المقبلة بعد إتمام التعاقدات.

يشار إلى أن علي زهرة كتب عدد من الروايات الأدبية والقصص القصيرة منهم كوب، والأيادي، ويعد مسلسل "فتفوتة" هو أول تجربة له في الكتابة للأطفال.

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