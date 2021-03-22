إصابة 14 شخصًا فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب 14 شخصا من محافظة الشرقية، فى حادث تصادم وقع بين جرار زراعي وسيارة ميكروباص طريق بلبيس العاشر من رمضان.تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من قسم أول الزقازيق يفيد إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول 14 شخصا مصابين بسحجات وكدمات، وبينهم 4 حالات إصابتهم خطرة.وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي طريق "بلبيس- العاشر من رمضان" أمام شبكة الكهرباء.جارى تحرير المحضر اللازم ورفع آثار الحادث من الطريق.