أعلنت مصادر أمنية، اليوم الاثنين، عن مقتل 40 شخصا في هجوم بالنيجر عند الحدود مع مالي، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية.وكانت مصادر محلية غير رسمية، أفادت منذ خمسة أيام ماضية، عن مقتل نحو خمسين شخصًا في هجمات يشتبه أنها إرهابية في غرب النيجر، قرب الحدود مع مالي وبروكينا فاسو، حسب ما أفادت مصادر محلية غير رسمية.وتعرضت النيجر لهجمات يشتبه أنها إرهابية أوقعت حوالى خمسين قتيلًا في غرب البلاد قرب مالي.وأفاد أحد السكان لوكالة الأنباء الفرنسية عبر الهاتف أن هجومًا أول "وقع بعد ظهر الاثنين الماضي واستهدف حافلة تقل ركابا في منطقة بانيبانغو-شينيغودار" في إقليم تيلابيري مضيفًا أن الهجوم أسفر عن "مقتل نحو 20 شخصًا".