بعد نجاحه في قنا.. مسرح المواجهة والتجوال ينتقل إلى قرى سوهاج

ينتقل مسرح المواجهة والتجوال، الذي أطلقه البيت الفني للمسرح، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إلى قرى محافظة سوهاج، بعد النجاح الكبير الذي حققه في قرى محافظة قنا.وكانت أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عروض مسرح المواجهة والتجوال في المحافظة السادسة ضمن الخطة التي تستهدف خلالها وزارة الثقافة 14 محافظة حتي يونيو 2021 بالتعاون مع وزارات الداخلية، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، وعدد من الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.وشهدا العرض المسرحي ولاد البلد بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والقيادات الشعبية والتنفذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب ورجال الدين.ويهدف مسرح المواجهة والتجوال إلى نشر الوعي والتنوير في ربوع مصر والتصدي للتعصب، فضلًا عن الارتقاء بالسلوك الإنساني وتنمية الفكر من خلال طرح القضايا المعاصرة.وتتطلع الوزارة للوصول إلى أكثر من 600 ليلة عرض بنهاية العام الحالي.