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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

لتفادي أضرار «الأتربة العالقة».. نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:08 م
الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية
إيمان ماهر
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء.

وترصد"الدستور" نصائح لمرضى الجيوب الأنفية.
- تناول كميات وفيرة من السوائل، العصائر والمياه؛ للمساعدة في سيولة المخاط وتصريفه عبر الأنف.
- أغلق الشبابيك والأبواب جيدًا، لتقليل الأتربة التى تسبب تهيج الجيوب الأنفية.
- استخدم محلول ملحي طبي لغسيل الأنف، لأنه يخفف انسداد الأنف ويساعد في التخلص من الإفرازات.
- الدخان يزيد من حساسية الجيوب الأنفية لذا يجب التوقف عن التدخين
- تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة
- استنشق بخار الماء حيث إنه يساعد على ترطيب المخاط في الأنف وتخفيف أعراض الجيوب الأنفية والشعور بالألم.
- التقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين
- تناول فيتامين "ج "


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