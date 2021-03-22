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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل برنامج رامز مريض نفسي.. أجور ضيوف مقالب رمضان

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:18 م
جريدة الدستور
محمد قدري
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أصبح البحث على تفاصيل برنامج رامز مريض نفسي من أكثر الكلمات البحثية التي يستخدمها الجمهور المصري والعربي خلال الساعات الماضية مع اقتراب الشهر الكريم وعرض البرنامج كعادته مع موعد الإفطار حيث يحظى بمشاهدة مرتفعة كل عام ويبحث الجمهور دائما عن الجديد في البرنامج الذي يقدمه الفنان الكوميدي رامز جلال.

تفاصيل برنامج رامز مريض نفسي

نكشف خلال هذا التقرير تفاصيل برنامج رامز مريض نفسي والكواليس الجديدة في البرنامج الأشهر في الموسم الرمضاني خلال الأعوام الماضية، حيث قارب رامز جلال على الانتهاء من تصوير البرنامج الجديد بالكامل داخل لوكيشن مختلف بأراضي المملكة العربية السعودية هذا العام للمرة الأولى في مواسم البرنامج المختلفة بعد أن كان من المقرر أن يصوره في الإمارات العربية المتحدة في بداية العام هذه المرة.

فكرة برنامج رامز مريض نفسي

ويقدم رامز في برنامجه الجديد رامز مريض نفسي فكرة مختلفة من خلال التصوير في مدينة ملاهي تم تصميمها للتصوير فيها حيث يجد الضيف نفسه في فخ كبير من خلال السقوط من إحدى الألعاب بطريقة سريعة وغريبة وسرعان ما يجد نفسه فيما يشبه النفي وبعدها يجري لمسافة للبعد عن الخطر الذي يحيط به ومن ثم يظهر له رامز جلال بشكل غريب فيحدث الصدام بينه وبين الضيوف، وتعرض رامز للضرب في كثير من حلقات البرنامج الجديد.

وخلال البرنامج الجديد استعان رامز جلال هذا العام بالإعلامية السعودية لجين عمران للمشاركة في الإيقاع بالضحايا على غرار ما قام به خلال السنوات الماضية والاستعانة ببعض الإعلاميين والنجوم للإيقاع بالفنانين مثل نيشان ومجدي عبد الغني وغيرهم من الإعلاميين.

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أجور ضيوف برنامج رامز جلال

وزادت الموازنة المرصودة للبرنامج هذا العمل وبند أجور الضيوف خاصة بعد معرفة الضيوف بأنه برنامج رامز جلال مع إخفاء طبيعة المقلب عن البعض حيث حصل البعض على ما يوازي مليون جنيه ومنهم من حصل على مبلغ ضعف هذا الرقم ومنهم من حصل على أقل من ذلك، ووافقت بعد الاندية على تواجد لاعبيها على الحصول على نسبة من الأجر الذي حصل عليه اللاعب حيث تصل نسبة الاندية إلى 20%، ومن الضيوف هذا العام مروان محسن ومحمد مجدى أفشة ومحمد هاني ومحمود جنش وفرجاني ساسي وحمو بيكا وأحمد سعد وسمية الخشاب وعدد من نجوم الوسط الفني في الوطن العربي.

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