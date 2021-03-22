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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة تُلقن الأرمن دروسًا في العربية

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:07 م
القمص موسى ابراهيم
القمص موسى ابراهيم
جرجس صفوت
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أعلن القمص موسى ابراهيم، مُتحدث تالكنيسة القبطية الأرثوذكسية الرسمي، عن لقاء منذ ايام قليلة جمع بين البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكامل الوزير، وزير الدولة لشؤون النقل والمواصلات.

علمت "الدستور" من مصادر كنسية مُطلعة، إن اللقاء اشتمل على عدة مناقشات جاء ابرزها النظر إلى بعض الطرق التي تؤدي إلى الكنائس التي لها شأن قيم بالنسبة للكنيسة، في إشارة إلى أن ذلك لن يقف عند حد العاصمة المصرية القاهرة، بل سيتطرق إلى عدة محافظات اخرى، وكذلك الأديرة الخاصة برهبان وراهبات الكنيسة، حيث يتم الاعتناء بالمدقات ورصفها.

ويُشار إلى أن الدولة كانت قد انتهت من رصف الطريق المؤدي إلى طريق دير الأنبا صموئيل المُعترف للرهبان الأقباط الأرثوذكس بمحافظة المنيا.

وعلى الصعيد الكنسي، شهد المقر الباباوي بالعباسية أيضًا لقاءً مهمًا بين الكنيستين الشقيقتين القبطية والمُتمثلة في شخص البابا تواضروس، والأرمينية المُتمثلة نيافة الأسقف أشود مناتسكانيان، مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر ودياكون رافي بوغوصيان- بحسب ما أعلن القمص موسى ابراهيم.

مصادر كنسية قالت للدستور، إن اللقاء يُثمر على عدة أوجه تعاون بين الكنيستين، وعلى أبرزها التعاون اللغوي، حيث أنه من المُقرر وخلال 2021 إرسال الكنيسة الارمينية الأرثوذكسية الشقيقة عدة بعثات إلى الكليات الإكلريكية والمعاهد اللاهوتية بالقاهرة لإتقان اللغة العربية.

وأضحت المصادر أن تعليم البعثات الأرمينية للغة العربية ينفعهم في إطار خدمتهم للجالية الأرمينية الأرثوذكسية بمصر عمومًا والقاهرة خصوصًا.

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