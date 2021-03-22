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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حملات إزالة موسعة للتعديات على النيل بالمنيا

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:06 م
حملات إزالة
حملات إزالة
وائل القمحاوى
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تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وقطاع حماية النيل، فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

ونفذت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنيا، الإثنين، حملة إزالة موسعة للمخالفات والتعديات على نهر النيل ومنافع الري، تضمنت تنفيذ 9 قرارات إزالة بالبر الغربى لنهر النيل بناحية زرابي العامرية بديرمواس، تشمل مبانى سكنية وأسوار وأحواش وغرف وتحويطات بمسطح 257 متر مربع، بالتنسيق مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.

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