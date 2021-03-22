حملات إزالة موسعة للتعديات على النيل بالمنيا

تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وقطاع حماية النيل، فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.ونفذت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنيا، الإثنين، حملة إزالة موسعة للمخالفات والتعديات على نهر النيل ومنافع الري، تضمنت تنفيذ 9 قرارات إزالة بالبر الغربى لنهر النيل بناحية زرابي العامرية بديرمواس، تشمل مبانى سكنية وأسوار وأحواش وغرف وتحويطات بمسطح 257 متر مربع، بالتنسيق مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.