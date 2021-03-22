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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية تضبط 240 طربة حشيش بقيمة 1.6 مليون جنيه

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:06 م
حشيش
حشيش
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت الداخلية في ضبط 240 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عناصر تشكيل عصابى بالشرقية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية قيام (3 أشخاص- مقيمين بمحافظة الغربية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، حال إستقلالهم سيارتين.. وبحوزتهم (عدد 240 طربة من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام– 3 هواتف محمول – مبلغ مالى)، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1،680،000) مليون وستمائة وثمانون ألف جنيه تقريبًا.

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