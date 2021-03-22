تراجع أرباح أرامكو السعودية إلى النصف تقريبا العام الماضي

تراجعت أرباح شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط إلى النصف تقريبا العام الماضي بسبب التأثير السلبي الكبير لجائحة كورونا على الطلب العالمي للنفط الخام.وسجلت الشركة السعودية التي تسيطر عليها الدولة أرباحا صافية بلغت 49 مليار دولار بانخفاض 44.4% عن عام 2019.وقد وصفها الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة أمين الناصر بأنها واحدة من أكثر السنوات تحديا في التاريخ الحديث. ولكنه قال إن أرامكو تشهد إقبالا على الطلب في آسيا إلى جانب مؤشرات إيجابية في أماكن أخرى.وتواصل منظمة أوبيك بقيادة المملكة العربية السعودية دعم أسعار النفط الخام منذ شهر مايو العام الماضي عن طريق خفض الإنتاج مع روسيا ودول أخرى.وقد تعافت الأسعار الأساسية مؤخرا إلى مستويات ما قبل الجائحة وسط آمال بحدوث انتعاش اقتصادي.