تنفيذ 41 ألف حكم قضائي على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 37 قطعة سلاح ناري و128 قضية مخدرات، وتنفيذ 41754 حكمًا قضائيًا متنوعًا على مستوى الجمهورية،كما أثمرت الجهود عن ضبط 256 دراجة نارية مخالفة، و24242 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.