تكريم نادية الجندي في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

يكرم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته العاشرة نجمة الجماهير الفنانة الكبيرة نادية الجندي في معبد الكرنك خلال حفل الافتتاح، بحضور وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم، والتي تقام دورة هذا العام برعايتها تحت شعار" 10 سنوات من الخيال".وصرح رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد قائلا: تكريم النجمة الكبيرة نادية الجندي هو مفاجأة المهرجان في دورته العاشرة ونكرمها لمسيرتها السينمائية الزاخرة التي قدمت فيها قضايا مهمة وكانت نجمة الشباك الوحيدة في دور العرض السينمائي ونافست النجوم الرجال.وقالت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان: الفنانة نادية الجندي تتمتع بحب الجمهور وهو نفحة ربانية، إلى جانب الحضور والجاذبية الشخصية، واحتفظت بلقب نجمة الجماهير علي مدي خمسة وعشرين عاما، وهذا اللقب وإن دل فهو يدل على اختيار واعي من الجماهير وعلى فنانة ذكية وقوية استطاعت أن تخلق حالة من التواصل مع الجمهور وكأن هناك ميثاق يلتزم به الطرفان وكان عليها ان تلتزم بحسن الاختيار لموضوعات تعكس اهتمامات الشارع العربي، وعلى الجانب الآخر يلتزم الجمهور بمعايشة احداث افلامها فيتأثر بالشخصيات التي تقدمها ويبادلها نبضا بنبض ليبعث فيها احساسا يحفزها علي البحث وتقديم افلاما اخري وهي أيضا النجمة الأعلى في التوزيع والبيع في السينما المصرية والعربية وما زالت أعمالها تقدم عبر القنوات الفضائية ويستمتع ويتابع محبيها ما قدمته في مسيرتها ولهذا فهي احتفظت بلقب نجمة الجماهير علي مدي خمسة وعشرين عاما.