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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة أحمد آدم بتهمة التهرب الضريبي لـ 26 أبريل

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:02 م
أحمد آدم
أحمد آدم
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنح التهرب الضريبي القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار معتز صادق رئيس المحكمة، ووكيل النيابة أحمد عبد العليم، وأمانة سر وسام حنفي، بتأجيل محاكمة الفنان أحمد آدم.

ذلك بتهمة التهرب الضريبي بمبلغ 300 ألف جنيه عن سنة الاتهام 2013 عن برنامج "آدم شو" لجلسة 26 أبريل، للاستعلام عن صحة المستندات المقدمة من وكيل المتهم بجلسة اليوم، وكلفت النيابة العامة بتنفيذه.

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