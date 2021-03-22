سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة يحث المجتمع الدولي على تشديد العقوبات ضد جيش بلاده

حث سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة المجتمع الدولي على تشديد عقوباته ضد جيش بلاده وعدم الاعتراف بحكمه للشعب.فقد أجرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية مقابلة مع كياو مو تون. وظل كياو مو تون يشغل منصب سفير بلاده في الأمم المتحدة على الرغم من أن الجيش فصله من هذا المنصب بعد إدانته له في الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتم إصدار مذكرة اعتقال بحقه بعد اتهامه بالخيانة العظمى.وقال كياو مو تون إن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات ضد جيش ميانمار بكل الوسائل، مضيفا أن العقوبات المفروضة على الجيش يجب أن تكون "منسقة ومستهدفة وأشد صرامة".في غضون ذلك، نقل تلفزيون ميانمار الرسمي خطابا لقائد الجيش الجنرال مين آونغ هلاينغ قال فيه إنه لا بد من حماية البلاد من التهديدات الخارجية.ويقول المحللون إن عمليات قمع شديدة ضد المتظاهرين المناوئين للانقلاب قد تحدث في الفترة السابقة لاحتفال من المزمع إجراؤه بمناسبة ذكرى للجيش.وقد واجه المتظاهرون في وسط مدينة مونيوا وأماكن أخرى عمليات قمع يوم الأحد. وأفادت وسائل الإعلام المحلية بمقتل شخصين.وأصدرت جماعة محلية لحقوق الإنسان بيانا قالت فيه إن عدد القتلى المرتبط بعمليات القمع منذ انقلاب 1 فبراير ارتفع إلى 247 قتيلا.