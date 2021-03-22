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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 11 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بمركز ملوي بالمنيا

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:01 م
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
المنيا ـ على حسين
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واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية للتاكد من انها صالحة للاستهلاك الادمي، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

قال اللواء أركان حرب احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، إنه خلال الحملات، تم تحرير 11 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج، خبز غير مطابق للمواصفات، التوقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية، عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، إدارة منشآت بدون ترخيص، بالإضافة انه تم التحفظ على 1800 كرتونه مواد غذائية وعصائر وطن من الأرز والسكر، للتاكد من أنها صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات الميدانية على كافة القطاعات الخدمية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتحفظ على المضبوطات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
تحرير 11 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بمركز ملوي بالمنيا
تحرير 11 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بمركز ملوي بالمنيا
تحرير 11 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بمركز ملوي بالمنيا
تحرير 11 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بمركز ملوي بالمنيا

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