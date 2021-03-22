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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عاطف سلامة: تقييم المركزى لعديد من مسابقات الأنشطة الطلابية بمدارس مطروح

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:00 م
عاطف سلامة
عاطف سلامة
ياسمين شعيب
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قال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في بيان اعلامي له، اليوم الإثنين، أنه يتم حاليا التقييم المركزي لعديد من مسابقات الأنشطة الطلابية بمدارس مطروح تحت إشراف توجيهات عموم اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية المسرحية والاجتماعية والموسيقية.

وأوضح سلامة أنه تم الانتهاء أمس من فعاليات تحكيم مسابقة حفظ القران الكريم أون لاين بمشاركة طلاب مطروح الحاصلين علي صدارة المسابقة علي مستوي المحافظة عبر برنامج زووم علي مستوي الجمهورية تحت إشراف مستشار عام مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية لافتا أنه سيتم تكريم الطالبة جاسمين محمد عبدالحليم الحاصلة علي المركز الثاني جمهوري في مسابقة التحدث بالفصحي عل والطالب يوسف عطيوة عبدالله والذي نال المركز السادس في ذات المسابقة بالوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن كورال تعليم مطروح يواصل تدريباته بصورة دورية تحت إشراف إيناس رمزي موجه عام التربية الموسيقية استعدادا للمشاركة في المناسبات الوطنية والمسابقات الوزارية مشيدا بالمشاركة المتميزة للموهوبين في الموسيقي في مبادرة " سلامتك علي الطريق " في إطار تبصير الطلاب بقواعد وآداب المرور.

واشتر الي أن غدًا الثلاثاء ستقام فعاليات نهائي مسابقة مسرحية المناهج بين مدارس الشهيد الرويني الابتدائية ومطروح الرسمية لغات والسيدة عائشة الإعدادية بنات باحدي قاعات المدرسة الرسمية تحت إشراف توجيه عام التربية المسرحية مضيفًا أن انتخابات الاتحادات الطلابية للمرحلة الثانوية علي مستوي الجمهورية بمشاركة اتحاد طلاب مطروح ستجري غدا أون لاين بمركز التطوير التكنولوجي عبر برنامج ويبكس الإلكتروني.

وأكد أن توجيه عام التربية الاجتماعية يشرف حاليا علي مسابقات التلميذ المثالي والاخصائي المثالي والرائد المتميز على مستوى محافظة مطروح ومسابقة بيت العيلة والتي تهدف لترسيخ المحبة والأخوة بين عنصري الأمة، بالإضافة إلي مسابقات التوجيه الجمعي والتعلم الإلكتروني ومناهضة التدخين والوعي القومي.

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