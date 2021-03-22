«بروكسيل» تفرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان في الصين

للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.وقرر وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة اليوم الاثنين في بروكسل اتخاذ إجراءات عقابية ضد المسؤولين عن قمع أقلية الإيغور في منطقة شينجيانج.