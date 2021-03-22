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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات: 1.871 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:00 م
كورونا
كورونا
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الإثنين، تسجيل 1.871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 185.531 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 442.226 حالات منذ بداية الجائحة.

وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.445 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى شفاء 2.144 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 424.840 حالة.

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