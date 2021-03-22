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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق 11 مقهى ومطعم لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالفيوم

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:59 ص
مقهى
مقهى
الفيوم - زينب علاء
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وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بغلق وتشميع 11 مقهى ومطعم بمدينة الفيوم والطريق الدائري، لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها محافظ الفيوم مساء أمس، واستمرت حتى منتصف الليل، بحضور أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بمجلس المدينة، وشرطة المرافق، لمتابعة التزام الأفراد والمنشآت التجارية بقرارات رئيس مجلس الوزراء.

قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن الجولة شملت تفقد شارعي أحمد شوقي، وبحر سنورس، وطريق نادي قارون، والطريق الدائري، بالإضافة إلى تفقد المنطقة الصناعية، وخلف موقف سنهور، ومنشأة عبد الله.

وأشار المتحدث الرسمي إلى غلق وتشميع مطعمين بشارع بحر سنورس بوسط المدينة، لعدم التزام العاملين بالاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، بالاضافة الى غلق 9 مقاهي لمخالفتها الاجراءات الاحترازية.

ووجه محافظ الفيوم، بغلق أية منشأة لم تلتزم بالقرارات والإجراءات الوقائية والإحترازية حفاظًا على صحة المواطنين، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى تحمل الجميع المسئولية تجاه تنفيذ القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

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