غلق 11 مقهى ومطعم لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالفيوم

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بغلق وتشميع 11 مقهى ومطعم بمدينة الفيوم والطريق الدائري، لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا.جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها محافظ الفيوم مساء أمس، واستمرت حتى منتصف الليل، بحضور أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بمجلس المدينة، وشرطة المرافق، لمتابعة التزام الأفراد والمنشآت التجارية بقرارات رئيس مجلس الوزراء.قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن الجولة شملت تفقد شارعي أحمد شوقي، وبحر سنورس، وطريق نادي قارون، والطريق الدائري، بالإضافة إلى تفقد المنطقة الصناعية، وخلف موقف سنهور، ومنشأة عبد الله.وأشار المتحدث الرسمي إلى غلق وتشميع مطعمين بشارع بحر سنورس بوسط المدينة، لعدم التزام العاملين بالاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، بالاضافة الى غلق 9 مقاهي لمخالفتها الاجراءات الاحترازية.ووجه محافظ الفيوم، بغلق أية منشأة لم تلتزم بالقرارات والإجراءات الوقائية والإحترازية حفاظًا على صحة المواطنين، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى تحمل الجميع المسئولية تجاه تنفيذ القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.