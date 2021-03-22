تايلاند تمدد بعض إجراءات التحفيز لتعزيز الاقتصاد

طلب رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا، من مسؤولي الحكومة، النظر في تمديد إجراءات السداد المشترك، من أجل تعزيز الاستهلاك والسياحة، إلى جانب المزايا الضريبية، للمساعدة في زيادة الإنفاق المحلي خلال النصف الثاني من العام.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، عن نائب رئيس الوزراء، سوباتانابونج بونميتشاو، القول إن وزارة المالية تدرس أيضا اقتراح باتخاذ إجراء لتقديم منح مالية لمليون مسؤول حكومي، وهو ما يجب عرضه على مجلس الوزراء قريبا.ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاقتصادية الحكومية يوم الجمعة المقبل، للنظر في توسيع إجراء "السفر معا" من أجل تعزيز السياحة المحلية وقطاعات السفر.