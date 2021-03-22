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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب direct link

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:18 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حاليا إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021، بكود الطالب والرقم القومي الخاص به.

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021

وذلك من خلال دخول الطلاب عبر الرابط التالي من خلال الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم من هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021

ننشر خطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 وهي كالتالي:

- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021 من هنا.
- اختيار الصف الثاني الثانوي.
- كتابة كود الطالب.
- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.
- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

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وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن جميع مؤشرات نتيجة الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي مبشرة ومطمئنة مقارنة بالعام الماضي، وتابعت ان نسبة النجاح مرتفعة عن العام الماضي.

وأكدت المصادر، أن نتيجة الأول والثاني الثانوي، تشير بأن الطلاب استوعبوا الأسلوب الجديد لنظام التعليم الجديدة وأسئلته.

جدير بالذكر أن نتيجة الترم الاول لطلاب الصف الأول الثانوي، سوف تعلن اليوم الساعة ٨ مساء.

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