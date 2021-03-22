ضبط 990 مخالفة في الأوكازيون الشتوي

أكد أحمد أبوالفضل، مدير عام الإدارة العامة للرقابة التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديريات التموين تشن الحملات الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون لمعرفة التزام المحل التجاري بالتخفيضات المعلنة، ووجود تراخيص ومستندات مثل الفواتير الضريبية، وأن تكون البضاعة المعروضة عليها الأسعار.وقال أبوالفضل، في تصريح خاص لـ«الدستور»، إن الحملات الرقابية على مستوى المحافظات أسفرت عن ضبط 990 مخالفة متنوعة ما بين أوكازيونات وهمية ودون تراخيص ودون وضع السعرين باللغة العربية ودون وجود فواتير ضريبية، منذ بدء الأوكازيون يوم 7 فبراير الماضي، وحتى 21 مارس الجاري، وتم إحالة المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.وتابع أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة لمتابعة مديريات التموين والتجارة الداخلية، وتكثيف الرقابة على المحال المشاركة في الأوكازيون، وتحرير محاضر للمخالفين في حال عدم الإعلان عن السعرين أو عدم الحصول على التراخيص أو أوكازيونات وهمية لتضليل المستهلك.