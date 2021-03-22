«كله بالحب».. تعديل في اسم وجدول تصوير مسلسل زينة الجديد

أجرت الشركة المنتجة لمسلسل الفنانة زينة تعديلات خلال الساعات الماضية على اسم المسلسل للمرة الثانية، حيث تم تغيير الاسم بشكل نهائي إلى "كله بالحب" بعد اسم "زي البيت الوقف" و"دهب" ليتم عرضه بالاسم الجديد خلال رمضان القادم.كما أجرى مخرج العمل تعديلا على جدول التصوير من خلال تكثيف مشاهد الفنانة زينة بعد تعطيل مشاهد الفنان أحمد صلاح السعدني لعدة أيام لاشتباهه في إصابته بفيروس كورونا حتى يثبت سلبية أو غيجابية الحالة.ويسابق طاقم العمل الزمن ويكثفون ساعات التصوير من أجل اللحاق بالسباق الرمضاني المقبل، بين أكتوبر والمعادي وعدة لوكيشنات أخرى.مسلسل كله بالحب، من بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، واسم العمل هو اسم مبدئي وسيتم تغيره.