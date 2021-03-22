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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر عبر موقع وزارة الصحة والسكان

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:47 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
شيماء حسين
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مازال البحث مستمر عن رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر عبر موقع وزارة الصحة والسكان عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ افتتاحه رسميا لتسجيل بيانات الراغبين في الحصول على اللقاح في 28 فبراير الماضي، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تسجيل البيانات و رسائل مواعيد ومكان تطعيم اللقاح.

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر عبر موقع وزارة الصحة والسكان

أطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية شهر فبراير الماضي موقعا إلكترونيا يتسع لتسجيل بيانات أكثر من 5 مليون مواطن يوميا من خلال هذا الرابط (من هنا)، يمكن من خلاله حجز لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي حصد أرواح قرابة 3 مليون مواطن حتى الآن بمختلف دول العالم عن طريق تسجيل بيانات الراغبين في الحصول على اللقاح المستورد الذي أثبت فاعليته لأكثر من 86 % بالمجان في حالة توافر الشروط التي حددتها الوزارة في الراغبين في الحصول على اللقاح وتحدد الوزارة مكان و موعد التطعيم في رسالة عبر الرقم المسجل مسبقا.

خطوات تسجيل بيانات الراغبين في الحصول على لقاح كورونا


يمكن من خلال الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة الصحة والسكان لتسجيل بيانات الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا إتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للقاح فيروس كورونا من خلال هذا الرابط (من هنا)

كتابة بيانات الراغب في الحصول على اللقاح كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، ..)

كتابة وسيلة تواصل (رقم التليفون والبريد الإلكتروني) لإرسال رسالة المعاد والمكان

تحديد أقرب مستشفى لمكان سكنك يمكن اخذ اللقاح بها 

الضغط على زر حفظ الطلب

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رسائل نصية تحدد مكان و ميعاد التطعيم باللقاح 

وعقب تسجيل بيانات الراغبين في التطعيم عبر رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر عبر موقع وزارة الصحة والسكان ينتظر مقدم الطلب الالكتروني رسالة نصية عبر رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله أو البريد الالكتروني يحدد مكان وموعد التطعيم و كيفية الدخول إلى المستشفى واسم المسؤول عن عملية التطعيم بجرعات اللقاح داخل المستشفى حيث يمكن استقبال الراغب في التطعيم قبل المعاد المحدد خلال الرسالة ب 15 دقيقة فقط منعا التكدس حيث تتم عملية التطعيم بشكل سريع فور الانتهاء من الإجراءات.

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