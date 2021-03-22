الكويت تعفي أفراد البعثات الدبلوماسية وأسرهم من التسجيل في منصة «مسافر»

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الإثنين، عن إعفاء أفراد البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة الكويت وأفراد أسرهم والوفود الرسمية الزائرة من التسجيل في منصة "كويت مسافر".يأتي هذا فيما قالت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية،أمس الأحد، أن 8 آلاف مقيم غادروا البلاد بصورة نهائية، وأن إقامات 17 ألفًا آخرين ألغيت بشكل نهائي؛ لوجودهم خارج البلاد، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.وبينت الهيئة أن 199 مقيمًا انتقل من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، منذ بداية يناير حتى 20 مارس الجاري.