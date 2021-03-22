منظمة بريطانية ترصد انتهاكات الإخوان في شبوة اليمنية

كشفت منظمة فرونت لاين البريطانية المعنيه بحقوق الانسان ومقرها مدينة شيفلند بريطانيا، عن الانتهاكات التي ترتكبها كلا من جماعة الاخوان والحوثيين في اليمن وتحديدا في محافظة شبوة جنوب اليمن، حيث اصدرت المنظمة البريطانية تقريرها ملخصا بالارقام والاحصائيات عن قمع حريه التعبير في محافظة شبوة خلال الفتره من اغسطس 2019م وحتى مارس 2021م.ووفقا لتقرير المنظمة الحقوقية، فقد تم منع وقمع 7 مسيرات سلمية وقفات ااحتجاجية، كما تم اعتقال مالايقل عن 16 اعلامي، كما تم استخدام الدبابات والاسلحة الثقيلة لاسكات المعارضة في عدد من المناطق والقروى، كما تم اعتقال ما لايقل عن 684 معارض وبشكل تعسفي، فضلا عن اعتقال 27 طفل، كما تم مداهمة العديد من المنازل الخاصة بالمعارضين وترويع اطفالهم ونسائهم.