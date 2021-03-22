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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة الغربية: الجرعة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال 26 مارس

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:41 ص
كورونا
كورونا
أحمد فودة
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أعلن الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن إطلاق الجرعة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، تحت رعاية الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والتي ساتبدء من يوم 26 مارس ستستمر علي مدار أربعة أيام، وتستهدف حوالي 721160 ألف طفل للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان.

وأشار إلى أن التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً

من جانبها قالت الدكتورة أماني الحبشي، مدير ادارة الامراض المعدية أنه تم استلام وتوزيع كافة مستلزمات الحملة من طعوم وكراسات واستيكرات وماسكات وكحول وأنه سوف يتم اعطاء الجرعه الثانية وتطعيم ما يقرب من 721160 طفل فى الفئة العمرية، من عمر يوم حتى 5 سنوات، وذلك من خلال الفرق الثابتة بمكاتب الصحة والوحدات والفرق المتحركة من شقة لشقة بالريف والمدن.

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