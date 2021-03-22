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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

7 نصائح لحماية الأطفال من كورونا أثناء ذهابهم للمدرسة (إنفوجراف)

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:08 م
لحماية الأطفال من
لحماية الأطفال من كورونا
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن 7 نصائح هامة لحماية الأطفال من فيروس كورونا أثناء فترة الدراسة.

وأوضحت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذه النصائح منها: السعال في الكوع المثني أو في منديل والتخلص منه، وتحية الناس بتلويح الأيدي دون مصافحة، وغسل اليدين باستمرار، وتنظيف الأسطح، والابتعاد عن الآخرين بمسافة، والالتزام بالتواجد في المنزل عند الشعور بالمرض.

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