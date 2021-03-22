7 نصائح لحماية الأطفال من كورونا أثناء ذهابهم للمدرسة (إنفوجراف)

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن 7 نصائح هامة لحماية الأطفال من فيروس كورونا أثناء فترة الدراسة.وأوضحت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذه النصائح منها: السعال في الكوع المثني أو في منديل والتخلص منه، وتحية الناس بتلويح الأيدي دون مصافحة، وغسل اليدين باستمرار، وتنظيف الأسطح، والابتعاد عن الآخرين بمسافة، والالتزام بالتواجد في المنزل عند الشعور بالمرض.