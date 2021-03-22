«وفا» ترصد التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية

رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية في الفترة ما بين 14032021 – 21032021.وتقدم "وفا" في تقريرها الـ(195) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.يتطرّق تقرير الرصد الحالي إلى الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية وما يعقبها، بشكل عام، من تحريض أرعن على أعضاء القائمة المشتركة وعلى القيادات السياسية الفلسطينية، خصوصا السلطة الفلسطينية. كما تطرّق إلى ظاهرة العنف والجريمة المتفشيان في المجتمع الفلسطيني في الداخل، وتحميل الضحية مسؤولية الواقع المركبة والسياسية العنصرية الممنهجة ضدها.