جامعة أسيوط: 25 إصابة بكورونا داخل المستشفيات الجامعية

قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إن معدل المرضى المصابين بفيروس كورونا والخاضعين للعلاج بالمستشفى الجامعي لا يزال في منتصف العشرينات وفق آخر إحصائية صادرة أمس الأحد 21 مارس والتى بلغ بها عدد المرضى 25 مريضا، وهو الرقم المعتاد منذ بداية مارس والذي تراوح ما بين 23 إلى 28 إصابة خلال الأسبوعين الماضيين.وأشار إلى أن المستشفى الجامعي تستقبل الحالات الإيجابية من فيروس كورونا والتى تستدعى خدمة طبية وعلاجية متخصصة، وذلك من المنتسبين للجامعة سواء من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو أسرهم وكذلك من الحالات المحولة بمستشفيات أسيوط الجامعية من قبل مستشفيات وزارة الصحة.وأشار الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية إنه وفقًا لتقارير الصادرة أمس الأحد فإن المستشفى الرئيسي استقبلت 10 حالات مرضية جديدة من المصابين بكوفيد 19 إلى جانب وجود 15 حالة سابقة من الخاضعين للعلاج بالمستشفى من قبل، مضيفًا أن العدد الإجمالي من المرضى يتضمن 15 حالة مستقرة و10 حالات في العناية المركزة دون الحاجة إلى وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.